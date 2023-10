Publicado hace 44 minutos por onainigo a cadenaser.com

"Como dice mi amigo Javi Durán en Twitter: cuando haces una transferencia entre tus propias cuentas, no te cobran comisión. Han dicho, Sonsoles Ónega, ven que te vamos a dar un plus de productividad. Es el Premio Atresmedia a trabajadora del año, pero resulta increíble que el mundo literario le siga dando bola". Ha explicado que uno no se presenta al Planeta, "te lo presentan". "La gente tiene que entender que no es un premio al que uno opta", ha asegurado Bob Pop.