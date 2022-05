El bloguero ucraniano Anatoli Shariy cree que si España lo extradita a Ucrania le matarán

Publicado hace 28 minutos por Connect a elperiodico.com

El bloguero ucraniano Anatoly Shariy, sobre el que pesa una orden de extradición que debe resolver la Audiencia Nacional antes de 40 días, ha explicado en una entrevista a Efe que si España lo extradita a Ucrania, "será el fin y me matarán tras torturarme. Yo no he hecho nada. ¿Qué significa delito de alta traición?. Yo solo me he mostrado a favor del plurilingüismo en Ucrania. No es un delito criticar a tu Gobierno. Eso es algo que parece que Zelenski no quiere entender. Utiliza esta situación de guerra tan horrible para atacar a la oposición"