Los blindados fabricados en Occidente no funcionan en Ucrania porque no fueron diseñados para un conflicto de esta intensidad, dice un analista ucraniano [ENG]

Los blindados fabricados en Occidente están fracasando en Ucrania porque no fueron diseñados para soportar un conflicto de esta intensidad, dijo un analista militar a The Wall Street Journal . Taras Chmut, un analista militar que dirige la Fundación Come Back Alive, que ha recaudado dinero para comprar y suministrar armas y equipos a Ucrania, dijo que "muchos blindados occidentales no funcionan aquí porque no fueron creados para una guerra total excepto para conflictos de baja o media intensidad."