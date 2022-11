'Black Friday' e inflación: el sector prevé que la subida de precios frene las compras y los envíos

Publicado hace 1 hora por Ariesun24 a rtve.es

Queda menos de una semana para que comience el Black Friday, una cita especial en el calendario anual del consumo y donde muchas empresas anuncian descuentos. Sin embargo, este año la inflación pasa factura y los altos precios harán que muchos consumidores compren menos, de modo que el sector prevé que los envíos caigan más del 5% respecto a 2021. Muchos consideran que no necesitan productos concretos, o que no se han fijado todavía en cuáles son los descuentos. "No hemos mirado nada y tampoco tenemos dinero para gastar", confiesa una clienta.