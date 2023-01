Bill Gates cuenta cuándo programó por última vez y qué cambiaría de sus años en Microsoft: sus respuestas más destacadas en Reddit

Publicado hace 1 hora por Bourée a genbeta.com

Bill Gates es una persona que suele ser bastante activa en redes. Recientemente le vimos expresar sus predicciones para 2023 a través de su blog personal, siendo ya una tradición año tras año. Sin embargo, muchos años después de su ajetreada vida vinculada a Microsoft y ahora dedicado a la filantropía en la fundación Bill & Melinda Gates, el empresario sigue demostrando pasión por la tecnología, algo que se puede ver reflejado en su último AmA (Ask Me Anything) en Reddit. A través del conocido foro, Bill Gates pudo compartir algunas de sus ...