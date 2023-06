La Bielorrusia de Lukashenko: 'El único error que cometimos fue no acabar con Ucrania junto con Rusia en 2014 (ENG)

Publicado hace 20 minutos por anibaltww a politico.eu

“El único error” que cometieron Rusia y Bielorrusia fue “que no resolvimos este problema en 2014-2015, cuando Ucrania no tenía ejército y no estaba preparada”, dijo el dictador bielorruso Alexander Lukashenko. En 2014, Rusia invadió ilegalmente Crimea y se la anexó a Ucrania, y los combatientes respaldados por el Kremlin tomaron territorio en el este de Ucrania. Los comentarios de Lukashenko, que según Minsk fueron entregados el jueves durante una reunión con los jefes de las agencias de seguridad de la Comunidad de Estados Independientes