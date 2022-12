Una bicicleta de serie atada a una Honda CBR1000RR-R. ¿El resultado? Un récord mundial a 272 km/h

Publicado hace 14 minutos por J.J. a motorpasionmoto.com

2022 está lleno de récords, y entre ellos, el de velocidad máxima en una bicicleta. 272 km/h es la cifra que ha dejado el rider y youtuber Elias Schwärzler, que ha entrado al libro Guinness de los récords por la puerta grande, y remolcado por una Honda CBR1000RR-R Fireblade. Aunque Elias no ha tenido que pedalear mucho para lograr su récord, el vídeo no tiene ningún desperdicio. Ser remolcado por una de las superbikes más potentes del planeta a casi 300 km/h tiene no solo mérito, sino un importante riesgo que, en este caso, ya te adelantamos,