Nueve de cada diez personas tendrá problemas con respecto al sexo en algún momento de su vida, según la sexóloga Kat Van Kirk , que en su obra The Married Sex Solution: A Realistic Guide to Saving Your Sex Life cambia radicalmente la forma en que vemos la sexualidad y lo que define el sexo. La investigación muestra que el sexo en el matrimonio suele ocurrir entre 12 y 15 veces al año para la mayoría de las parejas. Las encuestas han mostrado consistentemente que el 60% de la población está insatisfecha con su vida sexual en un momento dado.