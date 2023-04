Baterías a base de agua, almacenan un 1.000% más de energía y son más baratas

Publicado hace 1 hora por Mauro_Nacho a testcoches.es

No es una errata, no, este nuevo tipo de baterías desarrolladas por los científicos de la Universidad de Texas A&M, se basan en electrodos a base de agua sin metal y han podido detectar que son capaces de almacenar hasta un 1.000% más de energía. Y por si esto fuera poco, en el detalle de su investigación, publicado en Nature Materials, explican que son más baratas de producir que las actuales baterías de iones de litio que, entre otros, están utilizando en la industria del coche eléctrico.