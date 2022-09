A las barricadas o a Ferreras

Publicado hace 21 minutos por Beltenebros a blogs.publico.es

No me cabe duda de que, gracias a las redes, el zorro falsamente rojo va a pasar más miedo que las gallinas cuando se cuele en el gallinero catódico. Es algo que hemos ganado. Y no olvidéis tener mucho temor a los okupas mientras el ladrón Eduardo Zaplana sigue en libertad. Por cierto: ¿sabe alguien donde pasó el verano Rodrigo Rato? Lo pregunto porque le debe dinero a una amiga. Si nos paramos a pensar, las redes sociales se han convertido en las nuevas barricadas contra el avance de las tropas de la desinformación. E insisto en que esto no...