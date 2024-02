Publicado hace 1 hora por Connect a lavanguardia.com

Un hombre que se ha hecho un blackout en la cara (tatuaje que consiste en cubrir una zona del cuerpo de tinta negra) se queja ahora de que sufre racismo: "Me han llamado Baltasar, minero y de todo", dice ante la incontinencia de risa de su entrevistador. Más consecuencias. Explica que tras tatuarse las orejas se quedó prácticamente sordo durante una semana. Otra situación entre lo hilarante y lo desesperante para él es que el iPhone no le reconoce la cara cuando quiere desbloquearlo: "Me dice que me quite lo que tengo en la cara".