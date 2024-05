Publicado hace 2 horas por Delaɾy a eldiario.es

Después de denunciar que se habían censurado sus mensajes a favor de Palestina, le representante de Irlanda, Bambie Thug –que se identifica como no binarie–, fue cristalina en su exposición ante los medios de comunicación este sábado. “Ha sido tan duro y terrible para nosotros”, confesó entre lágrimas. “Estoy muy orgullosa de nosotros y solo quiero decir que nosotros representamos lo que es Eurovisión. La UER no es Eurovisión. Que le jodan a la UER. Ya no me preocupa, que les jodan”, exclamó.