Baldoví a Feijóo: "Desiste, Alberto, vete de vacaciones, nadie quiere pactar contigo"

Publicado hace 41 minutos por Grahml a lasexta.com

Para Joan Baldoví, "no hay otra opción" que formar un gobierno progresista tras las elecciones del pasado domingo. El diputado valenciano sostiene en Más Vale Tarde que la gente no quiere ir a unas nuevas elecciones y advierte de que "dar nuevas oportunidades a la ultraderecha sería irresponsable". Así, y mientras Alberto Núñez Feijóo insiste en sumar para ser investido, Baldoví le envía un tajante mensaje: "Desiste, Alberto, vete de vacaciones, no te quiere nadie, nadie quiere pactar contigo, no quiere pactar contigo ni Vox".