El segundo teniente de alcalde del Ayuntamiento de Valencia, Juanma Badenas (VOX), sobre las protestas ante las sedes del PSOE: "Ser nazi no es un delito. Ser nazi, yo no lo sería nunca. Pero se debe dejar que por el derecho a la libertad ideológica que cada uno sea lo que quiera. Una cosa es que uno diga que es un nazi, y otra cosa es que comporte como un violento o un asesino. Lo que se castiga no es el pensamiento. El pensamiento no delinque". [Entrevista radio y artículo]