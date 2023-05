Ayuso, un muñeco de su ventrílocuo

Publicado hace 38 minutos por nereira a lasexta.com

Llevamos diez días de mayo y hemos hablado de una jefa de protocolo que no ha dejado subir a Bolaños, de una no respuesta y de una ocurrencia suya en un mitin. Durante toda la semana el tema de política madrileña, es que Ayuso ha dicho en un púlpito que la "justicia social" es un invento de la izquierda.Un triunfo incontestable de Isabel Díaz Ayuso, porque mientras habla de conceptuación política, algo que no importa a nadie, dejamos de hablar de que nos estamos quedando sin médico, no hablamos de las personas afectadas por el metro