Ayuso, a los médicos en huelga: "No continúen, se están incrementando los casos de gripe y no podemos saturar los hospitales"

Publicado hace 48 minutos por mariKarmo a eldiario.es

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Diaz Ayuso, ha pedido este lunes a los médicos de familia y pediatras en huelga que no continúen con los paros porque pueden saturar los hospitales por los casos de gripe. “Hay momentos que no son los adecuados para una huelga. Creemos que en estos momentos hay que colaborar entre todos porque no podemos tener un problema mayor”, ha lanzado Ayuso desde la Puerta del Sol a los sanitarios.