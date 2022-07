Publicado hace 35 minutos por tiopio a threadreaderapp.com

Más de 1.500 millones de beneficios que irán a los amigos constructores y donantes de su caja B. Lo vuelven a hacer. 1.500 millones es el sobrecoste del modelo de concesión para construir la Ciudad de la Justicia de Madrid. En vez de 800 millones que es lo que lo costaría con gestión directa, opta por destinar más de 2.300 millones. Esto que hace el PP es corrupción. Legal, pero es corrupción. Me dirás que esto no lo has visto ni en Telemadrid ni en el resto de medios de comunicación de masas.