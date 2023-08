Ayuso califica ante Feijóo de "bisoños" sus intentos negociar con el PSOE: "Abramos los ojos"

Publicado hace 58 minutos por fareway a eldiario.es

“Abramos los ojos. La base social del PSOE ha cambiado. Ya no es la igualdad que tanto han empleado. No nos damos cuenta, apelamos de manera bisoña a un partido cuyos principios se esfumaron, unos supuestos valores socialistas ya no existen. La vieja guardia es maltratada. Han fabricado un monstruo que ya no responde a su dueño, a su creador”. Así ha criticado este jueves la presidenta de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, los intentos de su jefe de filas, Alberto Núñez Feijóo, de pactar con Pedro Sánchez, a quien ayer mismo rogó la presidencia