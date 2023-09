Avisar a la empresa de que te van a dar la baja médica podría ser muy mala idea

Publicado hace 28 minutos por ccguy a laboro-spain.blogspot.com

Hay veces que el trabajador sabe que dentro de un tiempo le van a dar de baja médica, por ejemplo porque tiene programada una intervención quirúrgica. En casos así, los trabajadores suelen preguntar, o al menos deberían cuestionárselo, lo siguiente: ¿Tengo que avisar a la empresa de que me van a dar de baja? La respuesta es simple: no, desde el punto de vista legal. cuadrado(); En su día, explicamos en Laboro que desde el 1/4/23 ya no es obligatorio entregar a la empresa la copia del parte de baja médica, dado que ya (...)