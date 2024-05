Publicado hace 1 hora por Gry a apnews.com

Con el sol abrasador del mediodía, un caza F-16 experimental de colores naranja y blanco despegó con el familiar rugido que caracteriza a la potencia aérea de Estados Unidos. Pero el combate aéreo que siguió no se parecía a ningún otro: este F-16 estaba controlado por inteligencia artificial, no por un piloto humano. Y en el asiento delantero iba el secretario de la Fuerza Aérea, Frank Kendall. Aunque la tecnología aún no está totalmente desarrollada, esa rama del ejército está planeando una flota operada por IA de más de 1.000 aviones.