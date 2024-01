Publicado hace 24 minutos por Find a ccma.cat

Ucrania no niega que abatira el aparato, pero acusa a Moscú de no dar detalles del traslado previsto de presos y dice que garantizar su seguridad era responsabilidad de Rusia. El primer dato a poner en cuarentena es la presencia de los prisioneros de guerra en el avión. Rusia no ha mostrado ni una sola foto de restos humanos o que sitúe a los efectivos ucranianos en el avión antes del siniestro. Y las listas de identidades que algunos medios han publicado tienen inconsistencias, como un prisionero ya intercambiado previamente.