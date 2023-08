Publicado hace 35 minutos por LaSaBe a scienceofnoise.net

20 años cumple el segundo disco de Avenged Sevenfold: Waking the Fallen (2003). El disco con el que finalmente si podían presentarse al mundo. Alejado del infravalorado pero muy estándar debut titulado Sounding the Seventh Trumpet (2001) y demostrando que dentro del metalcore melódico sí se podía innovar, Waking the Fallen (2003) es la primera piedra ya formal de una banda nacida para copar la cima del metal.