Auxiliar de farmacia, tímido y muy casero: Félix quedó con unos amigos de Internet y desapareció

"Voy a ver a una gente que he conocido por Internet. Mañana vamos a hacer una ruta, voy a ver cómo quedo con ellos ". Se acercó a la puerta de su casa, en Alicante, besó a su madre antes de salir y se fue. Se llama Félix José Esquerdo y desapareció un día después, el 3 de octubre de 2020. "Fue la primera noticia que tuve de esos amigos", recuerda su madre, Isabel. "Me alegré, dije: ya ha conocido gente, a ver si sale y no está todo el día con el ordenador". Regresó, cenó y se acostó. "No estaba diferente, estaba normal", recuerda la mujer...