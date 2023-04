Autopistas de 14 carriles con cien metros de ancho y un mar de bloques iguales: por qué futuros barrios de Madrid "parecen la URSS"

Publicado hace 1 hora por albertiño12 a epe.es

Una autopista de catorce carriles y cien metros de ancho divide Los Ahijones, uno de los cuatro nuevos desarrollos urbanísticos que se construyen al sureste de Madrid. "Es una exageración", reconoce Javier Munárriz, el arquitecto que firma el plan parcial del proyecto. "Es más ancho que la Castellana. Pero no hubo forma de reducirlo. Las peticiones de quienes pensábamos que era un viario excesivo no fueron atendidas". "Trabajamos para mejorar el espacio público, pero la base no se puede tocar", sostiene el Ayuntamiento de Madrid".