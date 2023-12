Publicado hace 1 hora por Dragstat a elpais.com

La audiencia de la televisión tradicional está cada vez más envejecida y los jóvenes, más lejos de la televisión tradicional. Estas sentencias, percepciones generalizadas en la industria televisiva, se sostienen con datos. Que la audiencia de la televisión tradicional es cada vez mayor no ocurre solo en España. The New York Times publicaba hace unas semanas un artículo titulado La última esperanza de las cadenas de televisión: los boomers que explicaba que la televisión tradicional se sostiene gracias a los espectadores de mayor edad.