La Audiencia de Sevilla antepone la gravedad de los delitos a la falta de antecedentes para que Griñán ingrese en diez días en la cárcel

El ex ministro socialista y ex presidente andaluz José Antonio Griñán y otros siete ex altos cargos de la Junta de Andalucía deberán ingresar voluntariamente en prisión en el plazo de diez días tras haber denegado la Audiencia de Sevilla la suspensión de la ejecución de las penas a un total de ocho de los nueve condenados de cárcel por el caso ERE. Únicamente el exdirector general de Trabajo Juan Márquez, al que el Tribunal Supremo rebajó la pena a tres años, podrá esperar a que se tramite su indulto, tras haberlo solicitado.