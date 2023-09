Atletismo: Corre solo la final de 100 metros porque sus rivales huyen al saber que habría controles antidopaje

Publicado hace 1 hora por Lord_Cromwell a marca.com

Fue la final más tranquila para Lalit Kumar... pero se quedó sin premio. El joven atleta, de 20 años, disputó solo la final de 100 metros del Campeonato estatal de atletismo de Delphi porque sus rivales huyeron al conocer que habría controladores antidopaje al acabar el evento. Sin embargo, Kumar no pudo recoger la medalla ni un diploma porque el reglamento recoge que no se otorgan premios con menos de tres participantes. Lo cierto es que el joven atleta no pudo correr contra nadie porque el resto de competidores huyeron.