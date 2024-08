Publicado hace 58 minutos por Verdaderofalso a newsweek.com

Asimismo, Tom Reuveny, de 24 años, miembro del equipo olímpico israelí de windsurf, declaró haber recibido amenazas en el marco de la guerra que Israel mantiene con los militantes de Hamás en Gaza. "No creo que la política deba intervenir en el deporte, especialmente en los Juegos Olímpicos", declaró Reuveny a AP. "Por desgracia, hay mucha política implicada, no en los Juegos, de gente que no quiere que compitamos y no quiere que estemos aquí. He recibido bastantes mensajes y amenazas".