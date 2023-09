Athenea del Castillo: "Las jugadoras no podemos ejecutar estos cambios que pedimos"

Publicado hace 55 minutos por thalonius a europapress.es

La internacional española Athenea del Castillo, una de las dos campeonas del mundo que no han firmado el comunicado contra la Real Federación Española de Fútbol (RFEF), ha asegurado que "no" contempla "renunciar a la llamada" de la selección porque "una parte importante" de las demandas de las futbolistas "han sido satisfechas", además de indicar que ellas no puede "ejecutar estos cambios" en el organismo debido a que "no" son "las designadas para eso".