El astillero que construyó el Titanic se va a pique

Harland and Wolff no obtiene financiación para mantener toda su actividad y se queda en manos de un grupo especializado en procesos de insolvencia más de un siglo después de su fundación. Los medios británicos especulan con la posibilidad de que la española Navantia pudiera ser una de las interesadas en reflotarla ya que firmó un acuerdo el pasado año con Harland and Wolff para la construcción de varios barcos de la Armada británica.