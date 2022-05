Así tratan los clientes a los repartidores: "Algunos salen desnudos. Otros te prohíben usar el ascensor"

Publicado hace 56 minutos por News333 a epe.es

"Pasan muchas cosas. Una vez un señor muy mayor salió a recibirme vestido solo con un pañal. No era época de calor: creo que lo hizo adrede. Otra vez dos hombres me esperaron completamente desnudos en la escalera. Y me ha pasado dos veces que salgan chicas desnudas o en ropa interior"