Así de rápido reacciona la Policía Municipal y el Ayuntamiento cuando ‘okupan’ sus edificios

Publicado hace 37 minutos por Javier_Lothbrok a que.madrid

El edificio que se encuentra en la Calle Capitán Blanco Argibay 121 del barrio de Tetuán ha sido el protagonista. Al ser de titularidad municipal, el Ayuntamiento y la Policía Municipal lo han tomado como prioridad y lo han intervenido rápidamente. No sucede lo mismo con otros muchos pisos que están ‘okupados’, pero no son de todos los madrileños. Así, Begoña Villacís y su equipo ha presumido que no deben dar “un paso atrás frente a la okupación”, con una clara prioridad a los que son suyos, y no de cualquier otro madrileño en particular.