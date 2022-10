Así es la picaresca de los seguros médicos para no pagar ciertas pruebas

Publicado hace 1 hora por cocolisto a publico.es

Con cierta frecuencia, aquellos que tienen contratada la asistencia sanitaria con alguna aseguradora descubren que, cuando necesitan hacerse algunas pruebas concretas, con motivo de una operación o similar, descubren que el seguro médico no se las cubre y no asume su coste. Por si acaso te ha sucedido algo similar y para que estés preparado por si tienes la mala suerte de que te ocurra en relación con tu salud, te explicamos hoy en qué consiste la picaresca de los seguros médicos para no pagar ciertas pruebas y cómo puedes actuar...