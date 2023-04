Así intenta Audi arañar dinero a sus clientes: parte un muelle en su S3 y le presupuestan un cambio de motor completo

Publicado hace 1 hora por Javier_Lothbrok a chasiscero.com

El Grupo Volkswagen sigue haciendo de las suyas. Los talleres como GT Automoción acreditan el “bajón” a nivel de fiabilidad de todos los motores de este grupo y no es para menos. Pero no solo se trata de lo bien o mal que lo esté haciendo el fabricante, sino de cómo trata el servicio oficial los problemas que presentan sus coches. Hoy vamos a hablar de un Audi S3 que pese a presentar un problema menor, no lo parecía.