Así se derrumbó el capitalismo en mi Sri Lanka

Publicado hace 1 hora por doctoragridulce a sinpermiso.info

El capitalismo se ha derrumbado por completo en Sri Lanka, y el país no tiene más petrodólares y, por lo tanto, no hay petróleo. Los coches serpentean por la ciudad en colas gigantes, como dinosaurios haciendo cola en un abrevadero evaporado después del asteroide. Todavía no lo saben, pero han desaparecido. Paso en bicicleta, un mamífero alguna vez patético que ahora se mueve más rápido que estos fósiles.