Así te la cuelan con el jamón curado de pavo de Argal: el 'truco' para que creas que su embutido es "saludable" poniendo en la etiqueta "saludable"

Publicado hace 1 hora por blodhemn a elespanol.com

El reglamento que regula los etiquetados de los productos alimentarios señala que estos no pueden inducir a engaño. "El tema de que pongan en el etiquetado el reclamo 'saludable' es una cosa que me chirría bastante y me sorprende sobremanera", dice Mario Sánchez, especialista en Tecnología de los Alimentos y divulgador tras Sefifood. Menos malo no es saludable. El producto "sigue siendo un embutido", un derivado cárnico procesado considerado cancerígeno por la OMS y, en definitiva, una carne cuyo consumo debe ser "poco habitual en la dieta".