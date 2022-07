Así afronta Atención Primaria el verano: “Nos quedamos sin vacaciones”

Publicado hace 1 hora por mmlv a redaccionmedica.com

La gran carga asistencial que viven los facultativos de Medicina de Familia, junto con unas plantillas diezmadas ante la falta de nuevos refuerzos, las bajas laborales por ‘burnout’ y el adiós definitivo del personal que estaba prorrogando su jubilación, posicionan al primer nivel asistencial ante uno de los peores veranos de su historia(..) “Los directivos delegan la responsabilidad y juegan con el chantaje emocional de que entre compañeros digamos si no lo hacéis vosotros no me puedo ir de vacaciones con mi familia"