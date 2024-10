Publicado hace 8 horas por Dragstat a fenix951.com.ar

«En dos años termino lo que estoy haciendo en España que es un doctorado, y me instalo full time en la Argentina, porque ya no aguanto más, quiero estar en la Argentina», expresó Agustín Laje, asesor intelectual del Gobierno de Javier Milei. Uno de los panelistas mencionó, en tono jocoso, que España está lleno de gente con «SIDA». A esto, Laje respondió: «Sí, ja ja ja, se ve en la calle. El otro día en Madrid subo a un subte y aparece un muchacho con los banderines LGBT y yo le veía sangrando al tipo y digo por favor que no me salpique».