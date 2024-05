Publicado hace 1 hora por Ratoncolorao a infovaticana.com

"En España no caben todos. En España caben los que caben. No podemos decir buenistamente, sin fronteras, que vayan pasando porque no caben físicamente todos. Y segundo, dentro de esta especie de apertura buenista, se nos puede colar gente que son indeseados. Porque vienen con su carnet terrorista, porque vienen con su tráfico de cosas..." Critica que se ponga solo el foco en la Iglesia cuando se habla de abusos. El arzobispo franciscano ha vuelto a mostrar su malestar con el Gobierno actual y ha salido en defensa del Valle de los Caídos.