Arguiñano: "A Felipe VI le haría un puré de alubias rojas con morcilla de Beasain para ver si se pone a trabajar"

Publicado hace 47 minutos por robustiano a elespanol.com

Presenta su nuevo libro de recetas editado por Planeta: "Es mentira que con los años uno se vuelva de derechas: yo no lo he hecho, yo aún tengo un espíritu obrero y peleón". "No soy un patriota, soy un paisano: me gusta la limpieza, el orden, la justicia, decir 'qué pasa, Patxi', que los políticos cumplan y que no haya 'manguis'". "La vida sexual a mis 75 es lela: me han intervenido la próstata... el estilo ya es huevos cocidos".