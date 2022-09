Un árbol de decisiones para Biden si Putin lanza un ataque nuclear [EN]

Publicado hace 55 minutos por JungSpinoza a washingtonpost.com

El presidente ruso, Vladimir Putin, no quiere usar armas nucleares, al igual que no quiere seguir luchando en su “operación militar especial” contra Ucrania. Pero todavía está luchando, porque no pudo ganar. Eso también significa que aún podría lanzar una bomba nuclear, como amenazó una vez más esta semana. Estados Unidos y sus aliados, y los supuestos amigos de Putin en China y otros lugares, deben decidir ahora cómo reaccionarían.