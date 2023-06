"El árbitro me dijo que si el recopelotas hubiese sido hombre, no me descalificaba" - entrevista con Miyu Kato (jugadora descalificada de Roland Garros)

Publicado hace 33 minutos por B... a claytenis.com

A Kato la expulsaron durante la tercera ronda del dobles femenino de Roland Garros por darle un pelotazo involuntario a una joven recogepelotas. “El umpire y el supervisor hablaron conmigo después y me dijeron: ‘si el pasapelotas hubiera sido niño, no habría habido problema’. También me explicaron que como la chica lloró por más de 15 minutos tuvieron que tomar una decisión, porque si hubiera parado después de cinco minutos, habría estado todo ok; o si la pelota le hubiera impactado en piernas o brazos, tampoco me descalificaban".