"Árbitro comprao, pito regalao" por Jordi Évole

El Barça ha pagado a Enríquez Negreira como mi abuela Rosario pagaba al señor de “los muertos”. Una vez al mes, a la puerta del 1º 2ª de mi yaya, picaba un señor con pinta de ser el malo de un episodio de Scooby Doo. En una ocasión me tocó abrir a mí. Y pálido ante la figura del hombre al que veía a contraluz, me soltó: Dile a tu abuela que vengo a cobrar “los muertos”. Me torturó esa frase durante años. Mi abuela le pagaba a un señor por “los muertos”. Pero, ¿quiénes eran los muertos? ¿Los había matado aquel señor?