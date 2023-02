Apolonia Lapiedra, la reina del porno español, regresa a la industria: “Lo echo de menos”

Publicado hace 1 hora por Ariesun24 a elespanol.com

Estaba cansada del mundo del porno. Me saturó muchísimo y yo siempre he querido cuidar mi salud mental. Pensé en dejarlo y también en el qué dirá la gente. Y tu misma te machacas y piensas: cambia, haz otra cosa. Y lo dejé. ¿Pero por qué tengo que cambiarlo si me hace feliz? Así que por qué no quererlo. Lo dejé porque me apetecía y ahora vuelvo porque me apetece. Y como me he quedado soltera, vuelvo al porno en marzo. Me voy al Caribe a rodar. Quiero viajar, reírme con mis compañeros y tener sexo con ellos, no con gente a ciegas.