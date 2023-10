Publicado hace 21 minutos por BXXI a as.com

El exportero, que jugó en la liga española durante diez años, ha cargado contra el delantero por solidarizarse con las víctimas de los bombardeos en Gaza. Benzema: “Todas nuestras oraciones por los habitantes de Gaza que una vez más son víctimas de estos injustos bombardeos que no perdonan a mujeres ni a niños”. Las palabras de Benzema no han sentado nada bien a Dudu Aouate, exportero de nacionalidad israelí que completó una parte no pequeña de su trayectoria en España, donde militó en el Mallorca, Deportivo de la Coruña y Racing de Santander.