Antonio Turiel, investigador del CSIC: «Viene una crisis de escasez de diésel que podría notarse ya en abril»

En estos momentos ocurren cosas como que a Pakistán nadie le vende diésel, Sudáfrica ya ha adoptado medidas de racionamiento y Arabia Saudí, un país que exporta petróleo, está comprando grandes cantidades de diésel. China ha anunciado que a partir del 1 de abril no va exportar por miedo a que no tengan para ellos. La cuestión es que el problema se está acercando a Europa. En Alemania BP y Shell ya no venden diésel al contado.