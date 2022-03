Antinatalismo: la filosofía que aboga por la no existencia y evitar nacer

Filósofos de todas las épocas han abordado también el espinoso tema de la existencia: ¿no hubiera sido evitar nacer para vivir una existencia pesarosa con fecha de caducidad? En un mundo en el que empieza a asolarnos el cambio climático y una perspectiva de futuro difícil y donde los dioses ya no dan las respuestas que buscamos, el antinatalismo se está convirtiendo en una filosofía pujante: ya que no pudimos escoger nacer, no propiciemos que otras nuevas vidas arrastren la dura carga de existir.