Manuel A.M. admitió en el Juzgado Penal 1 ser el responsable de la colocación de cebos cárnicos con alfileres destinados a causar daños a los perros en distintos puntos de la ciudad entre 2016 y la fecha de su detención, el 6 de noviembre de 2021. Tras abonar la responsabilidad civil por un delito continuado de maltrato animal (4.600 euros), la fiscalía dejó la petición de pena en un año de prision, que no cumplirá si no delinque en el plazo de dos años.