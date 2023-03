Ángel María Villar: “Yo no me fui del fútbol; me echaron y me mandaron a la cárcel”

Publicado hace 58 minutos por auckland a mundodeportivo.com

El que fuera presidente de la Real Federación Española de Fútbol, Ángel María Villar, ha roto su silencio tras su traumática salida de la federación y su ingreso en prisión. Villar no ha tenido pelos en la lengua y aunque no ha querido hablar del caso Negreira, ha reconocido que "no es ningún gilipollas".