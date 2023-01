Andy y Lucas estallan contra Emma García y saltan chispas en "Fiesta": "Esto no se lo hacéis a Bisbal"

Publicado hace 19 minutos por Ariesun24 a marca.com

El dúo se sintió incómodo y mostró su enfado cuando un redactor interrumpió la entrevista para anunciar el robo del móvil de Gloria Camila lo que molestó seriamente a los invitados. Lucas González no pudo reprimirse y expresó su opinión sobre lo que acababa de suceder: "¿Para eso interrumpes la entrevista?", dijo. Pero todo fue creciendo de intensidad. "Para el iluminado que te ha mandado bajar para esto, dos premios ondas y cuatro grammys". Y no se quedó ahí. No. Hubo más. "¿A que a Bisbal esto no se lo hacéis?", con un tono molesto.